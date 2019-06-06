О деятельности Главного клинического госпиталя МВД России и его специалистах, а также о многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

На онлайн операции требуется… роботВнедрение современных технологий и оборудования в здравоохранении увеличивает шансы на постановку правильного диагноза. Но никакие умные машины не заменят квалифицированных специалистов. В ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России» работают 250 врачей, 160 из них с высшей и первой квалификационной категорией. Учёная степень кандидата наук присвоена 50 сотрудникам, восьмеро являются докторами, шестеро носят звание профессора. А ещё здесь трудится один член-корреспондент РАН.О том, чем сегодня живёт медицинское учреждение, читателям рассказывает его руководитель доктор медицинских наук полковник внутренней службы Константин Лысенко.Как Шер дыни с секретом возилЭто уголовное дело войдет в историю. Впервые в нашей стране в практике правоохранительных органов вступил в законную силу пожизненный приговор за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Верховный суд России приговор Московского областного суда оставил без изменения. Расследование длилось почти четыре года.Как маскировали бандиты героин в фурах с алычой и дынями? И почему так сложно было вывести их на чистую воду и доказать вину?Кто возглавляет «полицию-дикцию»?Судьба связала её с телевидением совершенно неожиданно. В институте она дружила с сокурсником, который подрабатывал телеоператором. Он и рассказал студенткефакультета русского языка и литературы о конкурсе дикторов и очень настаивал на том, чтобы девушка приняла участие.Лингвистическое прошлое не отпускает до сих пор, потому и сегодня телеведущая Лариса Вербицкаяведёт в социальных сетях страничку «полиция-дикция», рассказывая о трудностях русского языка. Также Лариса Викторовна поделилась с нашим корреспондентом впечатлениями от участия в проектах «Ледниковый период» и «Последний герой».Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 21, а также на интернет-странице издания.