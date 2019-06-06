Россия на памятных мероприятиях в Нормандии 6 июня будет представлена на уровне дипломата посольства в Париже.

Россия на памятных мероприятиях в Нормандии 6 июня будет представлена на уровне дипломата посольства в Париже.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве иностранных дел России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что формат не предполагал направления официальной делегации из Москвы.Торжества по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии запланированы на 6 июня, на них приглашены представители различных стран.6 июня 1944 года силами США, Великобритании, Канады и их союзников на побережье Франции была проведена крупнейшая в военной истории морская десантная операция против нацистской Германии, которую предварял парашютный десант. Всего в течении "Дня Д" союзники высадили в Нормандии 156 000 солдат и офицеров.