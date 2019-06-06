Солист группы На-На Владимир Левкин рассказал, что продюсера держат на обезболивающих препаратах. Бари Алибасова говорят к операции.

Солист группы "На-На" ВладимирЛевкин рассказал, что продюсера держат на обезболивающих препаратах. Бари Алибасова говорят к операции.Артист отметил, что врачипланируют выждать какое-то время, прежде чем укладывать знаменитость нахирургический стол. Пока Бари Алибасова накачивают обезболивающими."Надо ждать три дня, чтобырешить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать наобезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще", -цитирует Левкина .Напомним, что 4 июня БариАлибасов выпил средство для промывки труб. Звезда перепутала жидкость,оставленную кем-то на столе в его квартире, с водой и отравилась. Продюсер "На-на"находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, пишет .получил серьезныепоражения пищевода, желудка и верхних дыхательных путей. Из-за этого продюсерне может говорить.Его состояние оценивают как крайнетяжелое. Ранее сообщалось, что якобы впал в кому – у него обострились хронические заболевания. Однако эту информациюбыстро опровергли.