Нанайцы приехали в больницу к отцу-основателю группы Бари Алибасову, которому сегодня исполняется 72 года. Продюсер сейчас в медикаментозном сне, но это не кома. На вопрос, как можно было выпить едкую жидкость, участник группы Владимир Политов ответил: Бари — любитель хватать все подряд.

Участники "На-На" планировали поздравить отца-основателя группы с 72-летием в ресторане, но после того, как Бари Алибасов попал в реанимацию, приехали к нему в больницу.Кроме того, музыканты поздравили своего продюсера в "Инстаграме", опубликовав зажигательное совместное фото, рядом с которым – слова любви, признательности и пожелания скорейшего выздоровления.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Группа НАНА (@group_nana_) 6 Июн 2019 в 12:03 PDTУчастник группы "На-На" Владимир Политов, отвечая на вопрос о состоянии здоровья продюсера, сказал, что Бари Каримович сейчас в медикаментозном сне."Но это не кома, — отметил музыкант. — Сейчас он отдохнет, позже врачи будут решать (что делать дальше)", — сказал Политов.Он также сообщил, что узнает о состоянии Алибасова от его сына, поскольку у самого Бари Каримовича сейчас мобильной связи нет, передает РИА Новости.На вопрос журналистов, как можно было выпить едкую жидкость, Политов ответил: "Бари — любитель хватать все подряд".Ранее сообщалось, что вечером 4 июня известный продюсер был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского после того, как перепутал ёмкости и случайно выпил средство для чистки труб.В больнице у него диагностировали сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.Утром 6 июня стало известно, что Алибасов переписал завещание. Прежнее, по словам адвоката Сергея Жорина, было составлено 7 лет назад.Согласно новому документу, авторские права на все, связанное с группой "На-На", отходит к участникам группы Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину, квартиры – сыну Алибасова, а подмосковный дом и финансы (в совокупности – несколько миллионов долларов) – супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной.