Сотрудники Российского экологического оператора (РЭО) соорудили из мусора скульптуру, которую хотели продемонстрировать на Петербургском международном экономическом форуме. Вот только творение туда не пропустили, поскольку у службы охраны мероприятия свои соображения насчет чувства прекрасного.

Сотрудники "Российского экологического оператора" (РЭО) соорудили из мусора скульптуру, которую хотели продемонстрировать на Петербургском международном экономическом форуме. Вот только служба охраны мероприятия необычное творение туда не пропустила.На странице РЭО в Instagram написали, что "это чудище, сделанное из мусора, оказалось слишком страшным для ПМЭФ". Скульптура из отходов действительно выглядит странно: то ли голова лошади, то ли дракона.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от РЭО (@ppk_reo) 6 Июн 2019 в 8:31 PDTСоздатели скульптуры даже сделали ее подвижной: зубастый дракон-лошадь умеет двигать пастью. Как отметили в РЭО, они согласны с решением охраны, потому что безопасность превыше всего. Зато посмотреть на современное произведение искусства из мусора можно в Instagram экологического оператора.14 января президент России Владимир Путин подписал указ о создании компании "Российский экологический оператор". Она будет участвовать в разработке проектов нормативных актов по утилизации отходов, проводить экспертизу мусорных полигонов, заключать соглашения с международными организациями. Компания также будет привлекать инвесторов, которые помогут в реализации проектов по переработке отходов.