Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии и французского Пари Сен-Жермен Неймар выбыл после травмы, полученной в товарищеской игре с Катаром (2:0), на весьма длительный срок. Если игроку потребуется операция, то он может пропустить начал следующего сезона.

Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар выбыл после травмы, полученной в товарищеской игре с Катаром (2:0), на весьма длительный срок. Если игроку потребуется операция, то он может пропустить начал следующего сезона.Ранее медицинский штаб национальной команды "пентакампеонов" сообщил, что у Неймара диагностирован разрыв связок голеностопного сустава. Уже сообщалось, что футболист точно пропустит матчи Кубка Америки с 14 июня по 7 июля, но пока неясно, потребуется ли нападающему операция, говорится в информации французской L'Equipe. Если потребуется хирургическое вмешательство, то срок выздоровления затянется до 4-х месяцев, и он может пропустить начало сезона-2019-2020.