Еще вчера один из самых загрязненных городов России, сегодня - уникальная площадка для реализации беспрецедентной экологической программы. Главная цель: сделать воздух над Норильском чище.

Еще вчера — один из самых загрязненных городов России, сегодня - уникальная площадка для реализации беспрецедентной экологической программы. Главная цель - сделать воздух над Норильском чище. Первый шаг — закрытие никелевого завода. Второй шаг — реконструкция действующих промышленных объектов. Так, на медном заводе, ближайшем к городу, изменили схему эвакуации отходящих газов, сообщают "Вести-Красноярск".За состоянием воздуха в Норильске следят передвижные эколаборатории. Малейшая загазованность - снижение объектов производства, вплоть до полной остановки. Кстати, возобновились работы по замене пульпопровода и очистки территории вблизи ещё одного завода — Надеждинского металлургического. В советские времена об экологии мало думали. Из-за чего бесконечные протечки трубопровода с отходами руды привели к загрязнению почвы, а близлежащая река Далдыкан каждый год во время таяния снега приобретает красноватый оттенок, вызывая бурю эмоций в соцсетях.Только за последние два года на замену трубопровода и уборку территории вокруг "Норникель" потратил более двух миллиардов рублей. В планах и строительство противофильтрационных ограждений, которые помогут предотвратить утечку и загрязнение территории в будущем. Ещё более глобальный "Серный проект" — крупнейшее экологическое мероприятие, не имеющее аналогов в мире."Проектом предусматривается строительство установок по утилизации серы на НМЗ, а также реконструкция мощностей по утилизации серы на медном заводе с получением элементарной серы", — пояснил заместитель директора, главный инженер ЗФ "Норникеля" Алексей Девочкин.На это уйдёт минимум 2,5 миллиарда долларов. Это помимо того, что ежегодно "Норникель" на экологические проекты направляет еще около 30 миллиардов рублей.