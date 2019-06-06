В Париже завершается очередной игровой день Открытого чемпионата Франции по теннису, второго в сезоне турнира Большого шлема. В матче 1/4 финала в мужском одиночном разряде первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл у пятого номера посева русского немца Александра Зверева.

В Париже завершается очередной игровой день Открытого чемпионата Франции по теннису, второго в сезоне турнира "Большого шлема". В матче 1/4 финала в мужском одиночном разряде первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл у пятого номера "посева" русского немца Александра Зверева.Четвертьфинальный матч был перенесен на сутки из-за обрушившегося на столицу Франции дождя. В четверг, 6 июня, соперникам природа благоволила, но идеальные погодные условия не помогли Звереву, который проиграл в трех партиях – 5:7, 2:6, 2:6. В полуфинале Джокович сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который в этот же вечер оставил не у дел россиянина Карена Хачанова.