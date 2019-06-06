Новая жертва доктора Франкенштейна из Краснодара обратилась в Следственный комитет с заявлением. Александра Асиреева была одной из пациенток скандально известного пластического хирурга Алены Верди.

Новая жертва "доктора Франкенштейна из Краснодара" обратилась в Следственный комитет с заявлением. Александра Асиреева была одной из пациенток скандально известного пластического хирурга Алены Верди.Во время операции в теле пациентки забыли резиновую трубку длиной 15 сантиметров, а еще после вмешательства у девушки появилось несколько опухолей. Обо всем этом стало известно только теперь, когда пострадавшая обратилась за помощью к другому врачу. Пришлось делать повторную операцию — уже в Москве."Он стоял как выпускник для дренирования раны, чтобы жидкость отходила, и туда проник, вглубь, протолкнулся, видимо, как-то при моих перемещениях тела. Мы не знали, куда этот дренаж делся — то ли он с перевязкой вышел, то ли вообще куда-то ушел. Ну, слава Богу, что не беспокоил — у меня сепсис мог развиться! Я могла бы просто умереть, и никто не знал бы, от чего я умерла!" — возмущена пострадавшая.На лжехирурга подано уже несколько десятков заявлений, но общее число пострадавших может оказаться больше. Известно, что доктор Верди оперировала не только в клинике, но даже у себя дома — на кухне, в антисанитарных условиях. Все ее дипломы оказались подделкой. В апреле Верди задержали. Суда она будет дожидаться под арестом.