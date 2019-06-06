На традиционном Литературном обеде в московском ГУМе стали известны имена финалистов XIV сезона Национальной литературной премии Большая книга.

На традиционном Литературном обеде в московском ГУМе стали известны имена финалистов XIV сезона Национальной литературной премии "Большая книга".Председатель совета "Центра поддержки отечественной словесности", заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев отметил: "Список финалистов радует. Мы видим, как пришло и укрепило свои позиции новое поколение литераторов. Год в этом плане знаковый – появление новых имен говорит о том, что "Большая книга" меняется вместе с литературой".Совет экспертов под руководством Михаила Бутова выбрал из 41 произведения "Длинного списка" 12 работ, которые поборются за победу в этом сезоне. Как отмечают эксперты премии, сейчас перед читателями открывается новое литературное поле, расширяется тематический диапазон произведений, сменяются поколения авторов. "Можно говорить о том, что нет претендентов "по сумме заслуг". Это литература, которая заставляет думать, литература про нашу современность. И у премии здесь особенная роль. Сохраняя лидирующие позиции в современном литературном процессе, "Большая книга" обращается прямо к читателю, когда он входит в книжный магазин", – прокомментировал председатель Литературной академии Дмитрий Бак.Далее начнется самый ответственный этап премии. Жюри "Большой книги" – Литературной академии предстоит выбрать трех финалистов этого года, чьи имена станут известны в декабре. В составе Литературной академии работают более 100 представителей общественности: писатели, журналисты, критики, литературоведы, предприниматели, издатели, продюсеры, политики.После голосования жюри свой выбор сможет сделать каждый читатель. Народное голосование будет проводиться на крупнейшем в Рунете рекомендательном сервисе о книгах LiveLib. Там в течение нескольких месяцев каждый сможет проголосовать за понравившееся произведение. По мнению Дмитрия Бака, в круг чтения современного читателя, судя по произведениям этого сезона, возвращается чтение медленное, трудное, требующее усилий и потому дающее более утонченное наслаждение. Перед голосованием читатели сами смогут ознакомиться с произведениями финалистов бесплатно на сайте Litres.ru или в приложении партнера премии – крупнейшего сервиса электронных и аудиокниг ЛитРес."Премии влияют на развитие литературного процесса в целом: помогают авторам укрепить свою репутацию в книгоиздательской индустрии, расширить свою аудиторию, а читателям – познакомиться или узнать поближе творчество современных писателей, – отвечает генеральный директор группы компаний "ЛитРес" Сергей Анурьев. – "ЛитРес", являясь лидером рынка цифровой литературы, рад быть партнером самой значимой литературной премии России и способствовать повышению интереса к чтению".Список финалистов четырнадцатого сезона премии "Большая книга"Сухбат Афлатуни. "Рай земной"Ольгерд Бахаревич. "Собаки Европы"Евгений Водолазкин. "Брисбен"Александр Гоноровский. "Собачий лес"Линор Горалик. "Все, способные дышать дыхание"Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский. "Венедикт Ерофеев: посторонний"Евгения Некрасова. "Калечина-Малечина"Алексей Сальников. "Опосредованно"Роман Сенчин. "Дождь в Париже"Григорий Служитель. "Дни Савелия"Вячеслав Ставецкий. "Жизнь А.Г."Гузель Яхина. "Дети мои"О премии "Большая книга"Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Учредители Центра": Альфа-Банк, группа компаний "Ренова", группа компаний "Видео Интернешнл", Роман Абрамович, Александр Мамут, компания "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ", журнал "Медведь". Соучредители премии: Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская библиотечная ассоциация, ВГТРК, ТАСС, ОАО "Газпром-Медиа Холдинг", издательский дом "Комсомольская правда".