Новый срок Владимира Путина на посту президента не предусмотрен. И спекуляции американских изданий на эту тему не имеют под собой оснований.

Новый срок Владимира Путина на посту президента не предусмотрен.И спекуляции американских изданий на эту тему не имеют под собой оснований.Публикации американских СМИ по поводупрокомментировал глава МИД России. По словам Сергея Лаврова, такие спекуляциипоявляются только из-за того, что авторы не обладают достоверными данными."В Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести кспекуляциям о том, что его цель – вывести кого-то на "президентский трон",– заявил Лавров.По версии американского издания Bloomberg, в Москве якобырассматривают варианты нового срока Владимира Путина и долгосрочного сохраненияего власти. Один из вариантов, по мнению авторов статьи – принуждениеБелоруссии к объединению с Россией, а Путин при этом становится главой новогогосударства. Ссылается издание на "источники, близкие к Кремлю".Как отметил Сергей Лавров, поводом для рассуждений о становится недостаток информации. Переговоры по интеграции Россиии Белоруссии продолжаются – но вице-премьеры двух стран, их ведущие, не выходяткаждый день к прессе с новыми заявлениями.Владимир Путин впервые был избран президентом в 2000 году.Его четвертый президентский срок заканчивается в 2024 году. Что же касаетсясообщений американской прессы о , то они не имеют никакого отношения к тому, чтореально обсуждается в Кремле, отреагировал на статью пресс-секретарь президентаРоссии Дмитрий Песков. Сам глава государства о своих дальнейших планах пока нераспространяется, пишет .