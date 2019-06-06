Новый срок Владимира Путина на посту президента не предусмотрен.
И спекуляции американских изданий на эту тему не имеют под собой оснований.
Новый срок Владимира Путина на посту президента не предусмотрен.
И спекуляции американских изданий на эту тему не имеют под собой оснований.
Публикации американских СМИ по поводу
прокомментировал глава МИД России. По словам Сергея Лаврова, такие спекуляции
появляются только из-за того, что авторы не обладают достоверными данными.
"В Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к
спекуляциям о том, что его цель – вывести кого-то на "президентский трон",
– заявил Лавров.
По версии американского издания Bloomberg, в Москве якобы
рассматривают варианты нового срока Владимира Путина и долгосрочного сохранения
его власти. Один из вариантов, по мнению авторов статьи – принуждение
Белоруссии к объединению с Россией, а Путин при этом становится главой нового
государства. Ссылается издание на "источники, близкие к Кремлю".
Как отметил Сергей Лавров, поводом для рассуждений о становится недостаток информации. Переговоры по интеграции России
и Белоруссии продолжаются – но вице-премьеры двух стран, их ведущие, не выходят
каждый день к прессе с новыми заявлениями.
Владимир Путин впервые был избран президентом в 2000 году.
Его четвертый президентский срок заканчивается в 2024 году. Что же касается
сообщений американской прессы о , то они не имеют никакого отношения к тому, что
реально обсуждается в Кремле, отреагировал на статью пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков. Сам глава государства о своих дальнейших планах пока не
распространяется, пишет .