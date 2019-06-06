Критики считают, что иногда президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет себя совсем не так, как подобает политику его ранга. Одним из проявлений странного поведения белорусского лидера, по иъ мнению, является его отказ от зарубежный поездок.

Критики считают, что иногда президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет себя совсем не так, как подобает политику его ранга. Одним из проявлений странного поведения белорусского лидера, по иъ мнению, является его отказ от зарубежный поездок.На фоне новостей и слухов о грядущей отставке Александра Лукашенко активизировались критики президента Белоруссии. Его ругают то за излишнюю расточительность, то за недальновидную политику, то за упрямство в отношениях с Москвой, то, наоборот, за излишнюю покладистость.Теперь белорусскому лидеру ставят в вину отказ от поездок за границу. Так, журналисты подсчитали, что всего за пару лет Александр Лукашенко успел проигнорировать предложения посетить Брюссель, Мюнхен, Вену, Париж, Ригу и Варшава. Что может стоять за подобным странным поведением политика попытались разобраться эксперты.Во-первых, Александр Лукашенко может поступать так от обиды, передает портал UDF.by. Дескать, из-за санкций до 2016 года президенту Белоруссии было запрещено посещать страны Евросоюза. Причем даже если там проводились международные встречи, на которые могут приезжать фигуранты черных списков, политик получал непрозрачные намеки о том, что его видеть на этих мероприятиях будут не рады.В конце концов запрет был снят, однако Лукашенко затаил обиду и всем своим видом показывает, что не нуждается в контактах с западными лидерами, считают некоторые эксперты. Впрочем, другие аналитики отмечают, что президент Белоруссии, как прагматичный политик, вряд ли бы стал отказываться от от возможности улучшить положение возглавляемой им страны по личным мотивам.Во-вторых, предполагают эксперты, Александр Лукашенко может таким образом набивать себе цену. Дескать, после столь долгого перерыва он не хотел выступать лишь в качестве массовки на международных мероприятиях и выжидал момент, когда его визит в Евросоюз поставит его в центр внимания.Но и у этой версии нашлись противники. Они отметили, что возможность "въехать в ЕС на белом коне" у президента Белоруссии уже была – Себастьян Курц, будучи федеральным канцлером Австрии, дважды направлял Александру Лукашенко персональные приглашения. Окончилось все безрезультатно.В-третьих, выдвигают свою версию другие аналитики, белорусского лидера может останавливать страх из-за потенциальной ревности со стороны Москвы. Александр Лукашенко, по их словам, может бояться вызвать у Кремля раздражение своей многовекторной политикой и попыткой найти новых союзников и экономических партнеров.Это предположение не выдерживает никакой критики, так как сам президент Белоруссии неоднократно заявлял о готовности сотрудничать с Западом. Причем делал он это зачастую именно как раз для того, чтобы вызвать реакцию со стороны России.В-четвертых, останавливать Александра Лукашенко от поездок в страны Европы может невысокий уровень экономического сотрудничества Белоруссии и членов Евросоюза. Как отмечал белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, сперва стоит договориться о чем-то конкретном, а лишь затем совершать протокольный визит.Но и тут, считают эксперты, не все так чисто. Они напоминают, что такой прагматичный подход, декларируемый как самим политиком, так и его окружением, не мешает Александру Лукашенко регулярно ездить в Россию даже в том случае, если никаких конкретных результатов от визита не будет.В-пятых, Александр Лукашенко может отказываться от заграничных вояжей из-за того, что по отношению к Белоруссии до сих пор действуют санкции Евросоюза. Дескать, если Брюссель до сих пор использует такие методы по отношению к Минску, то и вести какие бы то ни было переговоры с ним бессмысленно.Эту версию опровергает сама практика дипломатии – многие страны вводят самые различные ограничения, как бы они ни назывались, по отношению друг к другу, что, однако, не мешает им обсуждать общие вопросы и даже сотрудничать. Да и европейцы оставили из своих санкций только самый минимум – оружейное эмбарго и черный список на четыре человека.В-шестых, за странным поведением Александра Лукашенко может стоять личный дискомфорт. Как авторитарному руководителю небогатой страны, ему может быть неловко общаться с демократическими лидерами более развитых в экономическом отношении государств. Да и от западных журналистов во время таких поездок могут посыпаться вопросы про права человека и другие гуманитарные ценности.Такое предположение, однако, тоже разбивается о мощный контраргумент. Нельзя сказать, что президент Белоруссии просто не знает как общаться с европейскими лидерами, ведь он спокойно встретился в неформальной обстановке с президентами Франции и Хорватии.В-седьмых, на планы Александра Лукашенко может влиять возраст и состояние его здоровья. Президенту Белоруссии скоро исполнится 65 лет и сокращение энергии, необходимой для дальних путешествий, сочетается с проснувшейся тягой к малой родине, считают некоторые аналитики.Однако и в этом случае находятся аргументы против. Так, 65 лет для политика не является тем возрастом, когда он сокращает свою активность. Вдобавок, находится в превосходной физической форме. Да и активные поездки внутри страны говорят, что политик недостатка в силах не испытывает.В-седьмых, за регулярными отказами белорусского лидера от поездок в страны Евросоюза могут стоять накладки в графике. Получается, что каждый раз, когда Александра Лукашенко зовут в Европу, у него находится более важная цель для визита внутри страны. Он и сам рассказывал журналистам, что не стал ехать в Брюссель из-за того, что уже собрался посетить Буда-Кошелевский район Гомельской области.Версия действительно выглядит правдоподобной. Однако удивление экспертов вызывает тот факт, что эта причина возникает каждый раз, когда президента Белоруссии зовут в ЕС.Эксперты сходятся во мнении, что если какая-то из этих причин действительно обуславливает странное поведение , то это говорит явно не в его пользу. Они подчеркивают, что для руководителя независимой страны, который хочет провести ее к процветанию, ни один из этих аргументов не может считаться достаточным для столь очевидного демарша.