Во дворе домов по улице Гримау и Винокурова полицейские обнаружили и изъяли 38 полиэтиленовых шариков с порошком неизвестного происхождения, которые там разложил злоумышленник...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Академическому району задержали 26-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в сбыте психотропного вещества.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Винокурова. Во дворе домов по улице Гримау и Винокурова полицейские обнаружили и изъяли 38 полиэтиленовых шариков с порошком неизвестного происхождения, которые там разложил задержанный. Согласно проведенному исследованию изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой более 100 граммов.
Следственной частью УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮЗАО
(499) 129-75-56