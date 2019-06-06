Во дворе домов по улице Гримау и Винокурова полицейские обнаружили и изъяли 38 полиэтиленовых шариков с порошком неизвестного происхождения, которые там разложил злоумышленник...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Академическому району задержали 26-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в сбыте психотропного вещества.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Винокурова. Во дворе домов по улице Гримау и Винокурова полицейские обнаружили и изъяли 38 полиэтиленовых шариков с порошком неизвестного происхождения, которые там разложил задержанный. Согласно проведенному исследованию изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой более 100 граммов.Следственной частью УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56