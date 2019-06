Церемония вручения наград Urban Awards состоится 27 июня в Доме Беггровых в Санкт-Петербурге.

Оргкомитет Федеральной премии назвал финалистов Urban Awards 2019. Независимый консультант премии — фирма PwC. Официальный партнер — OTIS. Партнеры премии: Банк ВТБ (ПАО), Glorax Development, "Атлас Девелопмент", "Мицубиси Электрик (РУС)". Партнеры номинаций: GREEN ZOOM, "ТОП ИДЕЯ", "Медиалогия".Все объекты прошли многоэтапную экспертизу членов жюри. Во время приема заявок проверялась проектная документация. После этого анкеты участников более двух недель изучались экспертами.Кроме этого, каждый из заявленных проектов прошел исследование через автоматическую онлайн-систему премии Urban Awards. Она выставляет баллы на основе данных из заполненной анкеты номинанта. Готовые жилые комплексы (срок сдачи которых запланирован до конца II квартала 2019 года), претендующие на победу в номинациях "Жилой комплекс года комфорт-класса Санкт-Петербурга", "Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-Петербурга", "Жилой комплекс года элит-класса Санкт-Петербурга", "Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области" были проинспектированы экспертами очно в рамках выездных мероприятий.В список финалистов Urban Awards 2019 вошли:Санкт-ПетербургЖилой комплекс года комфорт-класса Санкт-ПетербургаЖилой квартал LIFE-Лесная, ГК Pioneer"Дом на набережной", "Северный город""Самоцветы", Группа "Эталон"Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Санкт-ПетербургаКвартал Ariosto!, ГК "Арсенал-Недвижимость"Жилой эко-комплекс "Триумф Парк", Mirland Development CorporationЖилой квартал LIFE-Лесная, ГК PioneerЖилой комплекс "Новое Купчино", "Строительный трест"Жилой комплекс "Q-мир", "Аквилон Инвест"Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса Санкт-ПетербургаКомплекс апарт-отелей Valo (1 и 2 очередь), ООО "ГАЛС"Like, ГК "ПСК"Комплекс апартаментов "WINGS на Крыленко", ООО "СК Монолит"Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-ПетербургаЖилой комплекс "Две Эпохи", EKEЖилой комплекс "VEREN PLACE советская", VEREN GROUPЖилой квартал LIFE-Приморский, ГК PioneerЛучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Санкт-Петербурга"Петровская Доминанта", Группа "Эталон""Биография", RBIКлубный дом "Артхаус", "Красная стрела"Жилой комплекс "Сосновка", "Строительный трест"Жилой комплекс RIVIERE NOIRE, "Группа ЛСР"Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Санкт-ПетербургаАпарт-отель YE'S Marata, ГК PioneerAVENUE-APART на Малом, ГК "БестЪ"Апарт-отель Next, ГК "Еврострой"Комплекс апартаментов NEOPARK, "Группа ЛСР"Сервисные апартаменты STATUS by SALUT! в составе многофункционального культурно-досугового центра, 4 этап строительства, "ПУЛКОВО СКАЙ"Лучший комплекс года элит-класса Санкт-ПетербургаКлубный дом "Art View House", "Охта Групп"Элитный комплекс Royal Park, ГК "КОРТРОС""Дом у Невского", RBIЛучший строящийся жилой комплекс элит-класса Санкт-ПетербургаFuturist, RBIКлубный дом "Эспер Клаб", ГК "Еврострой"Жилой комплекс FAMILIA, "РосСтройИнвест"Лучший проект комплексного развития территорий (КОТ) Санкт-Петербурга и Ленинградской областиГолландский квартал "Янила", вторая очередь, ГК "Ленстройтрест"Жилой комплекс NEWПИТЕР, "Строительный трест"Микрорайон "Балтийская жемчужина", "Балтийская жемчужина"Квартал "Галактика", Группа "Эталон"Эко-квартал "Новая Дубровка", "CONTI" компания-застройщикЛенинградская областьЖилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской областиГолландский квартал "Янила", ГК "Ленстройтрест"Жилой комплекс "Старая крепость", ГК "РосСтройИнвест"Жилой комплекс "Форвард", Инвестиционно-строительная группа "МАВИС"Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Ленинградской областиЖилой квартал "Энфилд", ГК "Арсенал-Недвижимость"Голландский квартал "Янила", вторая очередь, ГК "Ленстройтрест"Жилой комплекс NEWПИТЕР, "Строительный трест"ЖК iD Кудрово, Euroinvest DevelopmentЖилой комплекс "Авиатор", Инвестиционно-строительная группа "МАВИС"РегионыЛучший региональный жилой комплекс комфорт-классаЖК "Ожогино", ГП-4, "Партнер-Строй"Жилой комплекс "Гринарт", СК СибирьинвестГород будущего "Znak", ООО Спецзастройщик "Железно"Жилой комплекс "MatrЁshka city", "УралДомСтрой"Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-классаГород-парк "Ясный берег", Город-парк "Ясный берег"Инновационные башни iTower, "Атлас девелопмент"Проект "Русь", ГК ТЭНSCANDIS, микрорайон, Группа строительных компаний "АРБАН"ЖК "Ожогино", ГП-5, "Партнер-Строй"Микрорайон "Европейский Берег", "Страна-Девелопмент"Жилой комплекс "Пять континентов", УралдомстройЖК "Квартет", Строительная группа "Рисан"Лучший региональный комплекс апартаментовAdagio Le Rond Sochi, Adagio Le Rond SochiАпартаментный комплекс "Моравия", "Моравия"Комплекс аппартаментов Odette, Группа компаний ООО "КамаСтройИнвест"Лучший региональный жилой комплекс бизнес-классаЖилой комплекс "Ядринцевский квартал", СК СибирьинвестClever Park, Acons GroupКлубный дом "Легато", Группа компаний ООО "КамаСтройИнвест"Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-классаЖилые кварталы "Екатерининский парк", ГК ТЭНЖилой Комплекс "Парк Столиц", Атлас Девелопмент"Комплексная застройка "70-й микрорайон" Ново-Савиновского района г.Казани, #СуварстроитЖилой комплекс "Ньютон", "УралДомСтрой"Жилой район "Айвазовский", ООО ГК "ЭНКО"Жилой комплекс "Гудимов", СК СибирьинвестЖК "Олимп", ООО "СГ "Рисан"SAVIN HOUSE, ГК "Садовое кольцо"Жилой комплекс "Уфимский Кремль", Группа компаний "Первый Трест"Жилой комплекс "Метрополь", "Метрополис Инвест"Лучший региональный жилой комплекс элит-класса"Клубный дом на Набережной", "Энтазис"Клубный дом "Эверест", Группа компаний ТЭНLiner, Акционерное общество "АРБАН"Лучший строящийся региональный жилой комплекс элит-классаКлубный дом "Капитал" на Карла Маркса 5, ООО "СК "Интерьер-Строй"Клубный дом "Резидент", "АСПЭК-Домстрой"Жилой комплекс "Атлант Сити", ООО "Атлант" (ЖК "Атлант Сити")"Карла Маркса 20Г", "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЖУПИКОВ"Жилой дом Z-House, Группа компаний ООО "КамаСтройИнвест"Лучший региональный проект комплексного развития территорий (КОТ)Город-парк "Ясный берег", Город-парк "Ясный берег"SCANDIS, микрорайон, Группа строительных компаний "АРБАН"Современный микрорайон "Звёздный", "Страна-Девелопмент"Экорайон "Вересаево", ГК ЮгСтройИнвестЖилой комплекс "Тишинские Высоты", ООО "АСПЭК-Домстрой"Жилой комплекс "Галактика", "МСК"Общие номинацииЛучшая концепция благоустройства и инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской областиFuturist, RBIЖилой комплекс "VEREN VILLAGE стрельна", VEREN GROUP"Петровская Доминанта", Группа "Эталон"Квартал Ariosto!, ГК "Арсенал-Недвижимость"Элитный комплекс Royal Park, ГК "КОРТРОС"Комплекс года с лучшей архитектурой Санкт-Петербурга и Ленинградской областиКлубный дом "Эспер Клаб", ГК "Еврострой"Клубный дом "Art View House", "Охта Групп"Квартал Ariosto!, ГК "Арсенал-Недвижимость"Жилой комплекс "VEREN VILLAGE стрельна", VEREN GROUP"Петровская Доминанта", Группа "Эталон"Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктурыClever Park, Acons GroupГород-парк "Ясный берег", Город-парк "Ясный берег"Микрорайон "Европейский Берег", "Страна-Девелопмент"SCANDIS, микрорайон, Группа строительных компаний "АРБАН"Жилой комплекс "ECO Life Весна", "Уралдомстрой"Апартаментный комплекс "Моравия", "Моравия"Клубный дом "Резидент", "АСПЭК-Домстрой"ЖК "Ожогино", ГП-5, "Партнер-Строй"Жилой комплекс "Гринарт", СК СибирьинвестЖК "Новые Сады", ООО " СГ "Рисан"Жилой квартал "Зеленые аллеи", "Навигатор"Жилой комплекс "Метрополь", "Метрополис Инвест"Региональный комплекс года с лучшей архитектуройClever Park, Acons GroupКлубный дом на Набережной, "Энтазис"ЖК "Ожогино", ГП-4, "Партнер-Строй"Жилой дом Z-House, Группа компаний ООО "КамаСтройИнвест"Жилой комплекс "Ядринцевский квартал", СК СибирьинвестЖилой квартал "Зеленые аллеи", "Навигатор"Апартаментный комплекс "Моравия", "Моравия"Клубный дом "Резидент", "АСПЭК-Домстрой"Жилой комплекс "Атлант Сити", ООО "Атлант" (ЖК "Атлант Сити")Жилой комплекс "Галактика", "МСК"Финальное голосование членов жюри состоится 11 июня в офисе Независимого Консультанта премии фирмы PwC. 40 экспертов определят лидеров в каждой номинации, которые достойны того, чтобы получить награды Urban Awards 2019. Но имена победителей станут известны только 27 июня на торжественной церемонии. Билеты на участие в ней можно приобрести по ссылке здесь.