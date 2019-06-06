Шоумен столкнулся со сложностями – выбрать школу для сына Платона оказалось непросто. Дмитрий Шепелев не хочет, чтобы ребенка ломали в учебном заведении.

Шоумен столкнулся со сложностями – выбрать школу для сынаПлатона оказалось непросто. Дмитрий Шепелев не хочет, чтобы ребенка "ломали" вучебном заведении.Платону Шепелеву 7 апреля исполнилось шесть лет. В сентябресын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева пойдет в первый класс.Отец мальчика озаботился выбором школы. Сейчас шоуменпосещает дни открытых дверей в учебных заведениях.В личном Instagram Дмитрий Шепелев рассказал, что зашел в однуиз столичных общеобразовательных школ, которая находится в центре. Погулял покабинетам и встретился с учителем начальных классов. Общение с педагогом у негоне сложилось."Сидит пожилая тучная дама. – Заходите! Какие вопросы? -Выбираю, говорю. – А вот раньше никто не выбирал! А сейчас и ходят, и ходят, ив рот учителю заглядывают. Я здесь уже 53 года, между прочим. Я оторопел.Получается, что ей лет 75, не меньше. И в сентябре ей вновь дают первый класс!И ведь сразу понятно, как она будет учить: сидеть от сюда и до обеда, выучить с9-й по 13-ю, "а вот в наше-то время" и прочее. Мне реально стало не по себе", -написал .По словам шоумена, ребенок не должен быть частью жесткойсистемы, которой нет до него дела. Телеведущий отметил, что когда-то и его такучили, но для сына ему хочется другого. "Я меньше всего хочу, чтобы сына вшколе "ломали", – добавил .