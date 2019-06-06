Шоумен столкнулся со сложностями – выбрать школу для сына
Платона оказалось непросто. Дмитрий Шепелев не хочет, чтобы ребенка ломали в
учебном заведении.
Шоумен столкнулся со сложностями – выбрать школу для сына
Платона оказалось непросто. Дмитрий Шепелев не хочет, чтобы ребенка "ломали" в
учебном заведении.
Платону Шепелеву 7 апреля исполнилось шесть лет. В сентябре
сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева пойдет в первый класс.
Отец мальчика озаботился выбором школы. Сейчас шоумен
посещает дни открытых дверей в учебных заведениях.
В личном Instagram Дмитрий Шепелев рассказал, что зашел в одну
из столичных общеобразовательных школ, которая находится в центре. Погулял по
кабинетам и встретился с учителем начальных классов. Общение с педагогом у него
не сложилось.
"Сидит пожилая тучная дама. – Заходите! Какие вопросы? -
Выбираю, говорю. – А вот раньше никто не выбирал! А сейчас и ходят, и ходят, и
в рот учителю заглядывают. Я здесь уже 53 года, между прочим. Я оторопел.
Получается, что ей лет 75, не меньше. И в сентябре ей вновь дают первый класс!
И ведь сразу понятно, как она будет учить: сидеть от сюда и до обеда, выучить с
9-й по 13-ю, "а вот в наше-то время" и прочее. Мне реально стало не по себе", -
написал .
По словам шоумена, ребенок не должен быть частью жесткой
системы, которой нет до него дела. Телеведущий отметил, что когда-то и его так
учили, но для сына ему хочется другого. "Я меньше всего хочу, чтобы сына в
школе "ломали", – добавил .