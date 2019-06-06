Папа Римский Франциск одобрил новый перевод с латыни на итальянский текста главной христианской молитвы Отче наш.

Папа Римский Франциск одобрил новый перевод с латыни на итальянский текста главной христианской молитвы "Отче наш".Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала Генеральная ассамблея Итальянской епископской конференции, сообщив, что предстоятель Римско-католической церкви одобрил третье издание "Римского миссала" на итальянский язык".Теперь вместо фразы "не введи нас во искушение" (non indurci in tentazione) будет использоваться "не оставь нас искушению" (non abbandonarci alla tentazione)​​​.Отмечается, что новый текст молитвы Генассамблея одобрила на предыдущем заседании, состоявшемся в ноябре 2018 года, завершив тем самым 16 лет обсуждений и теологических исследований. Представители Римско-католической церкви пришли к выводу, что слова Иисуса, сказанные на арамейском языке, были искажены при переводе на греческий и другие европейские языки.Сам понтифик в конце 2017 года назвал "нехорошим" перевод молитвы "Отче наш" на английский. По мнению Франциска, можно подумать, что Бог провоцирует на искушение. Таким образом, в новом переводе "Отче наш" на итальянский содержится просьба к Господу не позволить верующему поддаться и предаться искушению.Кстати, в современной богослужебной практике Русской православной церкви в молитве "Отче наш" также звучит фраза "и не введи́ нас во искушение", так "расстроившая" папу Франциска. Как объясняют православные богословы, таким образом молящийся просит Бога не допустить искушения. Ну, а если уж Богу угодно испытать верующего таким образом, то молитва — о том, чтобы Он хотя бы не допустил окончательного падения человека во грех.Впрочем, существует и еще один русский вариант молитвы "Отче наш", содержащийся в Евангелии "Радостная весть", перевод которого сделан Русским библейским обществом. Там "оспариваемая" фраза звучит более понятно для современного человека — "не подвергай нас испытанию". Правда, этот перевод не является каноническим.