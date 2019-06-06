У Украины есть намерения придерживаться минских соглашений, заявил в эфире программы 60 минут министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах Владислав Дейнего.

У Украины есть намерения придерживаться минских соглашений, заявил в эфире программы "60 минут" министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах Владислав Дейнего."У нас есть понимание того, что Украина готова к диалогу о снятии блокады с Донбасса. Наконец-то, от Киева последовала адекватная реакция. Украина может быстро решить эту проблему. Для этого нужно желание нынешней киевской власти. Блокада Донбасса была введена при прежнем президенте в результате незаконных действий радикалов и националистов, которых Порошенко поддержал", — напомнил полпред ЛНР."Леонид Кучма, назначенный представителем Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, сказал, что намерен инициировать прекращение огня в регионе на время сбора урожая. У нас есть понимание того, что простое заявления о перемирии никого не устроит, нужны реальные меры по обеспечению этого процесса", — подчеркнул Владислав Дейнего.В результате участники переговоров договорились, что новое соглашение будет предусматривать реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия. Кроме того, стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня, которое может быть подписано на встрече 19 июня.Встреча контактной группы по Донбассу в Минске 5 июня стала первой после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского.