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<a href="https://33live.ru/novosti/06-06-2019-pervaya-lastochka-set-5g-vpervye-svyazala-sankt-peterburg-i-xelsinki.html" target="_blank">Первая ласточка: сеть 5G впервые связала Санкт-Петербург и Хельсинки</a> - Первый международный видеозвонок в российских сетях 5G связал Северную столицу и Хельсинки. Накануне ПМЭФ президент Ростелекома Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе позвонили президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в столицу Финляндии.