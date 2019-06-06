Вокалистка порадовала поклонников. Певица Нюша продемонстрировала наследницу.

Вокалистка порадовала поклонников.Певица Нюша продемонстрировала наследницу.В личном Instagram артисткипоявился свежий снимок. В кадре певица Нюша и ее подруга исполнительница Ханна гуляютпо набережной. На руках молодые мамы держат своих малышей."Это пост для наших принцесс.Наверное, они его увидят когда-то. 03.06.2019. В этот день мы с вами оченьсчастливы", – написала знаменитость.Подписчики артистки отметили,что фото получилось очень милым и трогательным. Интернет-обыватели попросилизнаменитость почаще выкладывать малышку."Божечки кошечки😱😍😍😍😍 Какое красивое фото😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Столько счастья в глазах, пусть всегда будут дети,пусть всегда будет мир♥️🐣🐣🐣🌼🌼🌹🌹🌹🌸🌸🌸🍓🍓🍓", "😍🙏Как же тебе идет быть мамой!" – отмечалифанаты.Напомним, родиладочь в конце 2018 года. Артистка замужем за главным советником президентаМеждународной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым.Некоторое время знаменитость находилась вдекретном отпуске, все свое время она посвящала малышке. Однако на днях сообщила, что постепенно возвращается к работе. Теперь будет самостоятельнопродвигать себя в шоу-бизнесе, ранее этим занимался ее отец – продюсер ВладимирШурочкин.