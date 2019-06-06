Вокалистка порадовала поклонников.
Певица Нюша продемонстрировала наследницу.
Вокалистка порадовала поклонников.
Певица Нюша продемонстрировала наследницу.
В личном Instagram артистки
появился свежий снимок. В кадре певица Нюша и ее подруга исполнительница Ханна гуляют
по набережной. На руках молодые мамы держат своих малышей.
"Это пост для наших принцесс.
Наверное, они его увидят когда-то. 03.06.2019. В этот день мы с вами очень
счастливы", – написала знаменитость.
Подписчики артистки отметили,
что фото получилось очень милым и трогательным. Интернет-обыватели попросили
знаменитость почаще выкладывать малышку.
"Божечки кошечки😱😍😍😍😍 Какое красивое фото😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Столько счастья в глазах, пусть всегда будут дети,
пусть всегда будет мир♥️🐣🐣🐣🌼🌼🌹🌹🌹🌸🌸🌸🍓🍓🍓", "😍🙏Как же тебе идет быть мамой!" – отмечали
фанаты.
Напомним, родила
дочь в конце 2018 года. Артистка замужем за главным советником президента
Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым.
Некоторое время знаменитость находилась в
декретном отпуске, все свое время она посвящала малышке. Однако на днях сообщила, что постепенно возвращается к работе. Теперь будет самостоятельно
продвигать себя в шоу-бизнесе, ранее этим занимался ее отец – продюсер Владимир
Шурочкин.