Ведущий нападающий футбольной сборной Уэльса Гарет Бэйл, который получил от руководства своего нынешнего клуба мадридского Реала черную метку, может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Валлиец интересен новому тренеру Интера Антонио Конте.

Ведущий нападающий футбольной сборной Уэльса Гарет Бэйл, который получил от руководства своего нынешнего клуба мадридского "Реала" "черную метку", может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Валлиец интересен новому тренеру "Интера" Антонио Конте."Интер" после подписания контракта с бывшим тренером сборной Италии готов выполнить некоторые условия по трансферам игроков, которых хотел бы видеть в составе "нерадзурри" Конте, сообщает El Chiringuito. Наставник настроен с первого сезона в Милане бороться за Скудетто и успешно выступить в Лиге чемпионов.При этом, как уже сообщали 33Live.RuRu, соглашение 29-летнего Бэйла с "Королевским клубом" действует до июня 2022 года. Однако главный тренер "сливок" Зинедин Зидан на валлийца не рассчитывает. В минувшем сезоне Бэйл после ухода Криштиану Роналду не смог занять его место лучшего бомбардира "Реала" и разочаровал и руководство, и фанатов.