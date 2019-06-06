Десятки человек весь день дежурят около института имени Склифосовского. Это поклонники и участники группы На-На, а также друзья и коллеги по цеху, которые пришли поддержать продюсера Бари Алибасова. Сегодня у него день рождения.

Десятки человек весь день дежурят около института имени Склифосовского. Это поклонники и участники группы "На-На", а также друзья и коллеги по цеху, которые пришли поддержать продюсера Бари Алибасова. Сегодня у него день рождения.К Бари Каримовичу пока никого не пускают: он в реанимации в состоянии медикаментозного сна. В больницу известный продюсер попал накануне с серьезными ожогами пищевода и желудка. Как рассказал журналистам сын Алибасова, состояние продюсера сейчас врачи оценивают как стабильно тяжелое.