Интермузей представил 27 новых передовых проектов - музейные комплексы в Калининграде, Севастополе, Владивостоке, Кемерове, Музей военной формы одежды Российского военно-исторического общества, музейный квартал в Феодосии, Музей Рерихов на ВДНХ и другие.

"Интермузей" представил 27 новых передовых проектов — музейные комплексы в Калининграде, Севастополе, Владивостоке, Кемерове, музей-заповедник "Владивостокская крепость", "Музей военной формы одежды" Российского военно-исторического общества, Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области, музейный квартал в Феодосии, Музей Рерихов на ВДНХ и другие.Советник министра культуры РФ по музейному делу, заместитель председателя оргкомитета "Интермузея", директор Национального музея музыки Михаил Брызгалов отмечает: "24 000 посетителей, онлайн-трансляции в регионы. Аналогов этому фестивалю нет – он единственный в мире. Приезжала делегация из Белоруссии, теперь хотят у себя провести что-то подобное. "Интермузей" — это ВДНХ музейного дела, потому что людям больше негде учиться. И где еще вот так запросто можно подойти к Михаилу Пиотровскому, Зельфире Трегуловой, Ирине Антоновой? Возникает музейное содружество, единомышленники начинают узнавать друг друга в лицо. "Интермузей" очень прорывное действо, каждый год здесь происходит что-то новое".Победители межмузейного конкурса фестиваля "Интермузей-2019"- Тульский государственный музей оружия с проектом "Виртуальный музей "Оружие Героев" победил в номинации "Лучший проект в сфере информационных технологий.- Музей истории Екатеринбурга стал лауреатом в номинации "Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие" с проектом "Один человек – это уже много: репрессии в Свердловской области 1930-х годов в частных воспоминаниях репрессированных и их семей".- Тотемское музейное объединение (Вологодская область) наградили за создание школы музейного развития "За границами столиц" в номинации ""Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие".- Государственный музей истории ГУЛАГа (Москва) с проектом "Урок Памяти" стал первым в номинации "Лучший образовательно-просветительский проект".- Гран-при фестиваля «Интермузей-2019» получил Государственный музей-заповедник "Петергоф" за три проекта, оказавшихся в финале конкурсной программы: "Петергофские университеты" (Образовательно-просветительский проект); Музей-спектакль "Дом игральных карт" (Информационные технологии); "Петергоф в регионах" (Межрегиональное взаимодействие).Всего в рамках конкурсной программы жюри рассматривало 336 проектов от 213 российских музеев. Победители в основных номинациях конкурса "Интермузей" получают денежные призы в размере 400 тысяч рублей, Гран-при составляет 700 тысяч рублей. Общий призовой фонд составил 2,3 миллиона рублей.Жюри также специально отметило благодарностями и дипломами: Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева – за нестандартный подход к организации выставочной деятельности (проект "Засушенному – верить"), Государственный Дарвиновский музей – за сетевое взаимодействие (проект "Голос Севера") и за использование цифровых технологий в хранительской деятельности (проект "3D-предмет. Цифровая коллекция Дарвиновского музея"; ГМИИ имени А.С. Пушкина – за лучший проект в области цифрового развития музея (проект "Платформа 3D-проектирования Пушкинского музея").Лауреатом премии имени Т.А. Кибальчич Министерства культуры Российской Федерации как лучший музейный менеджер года стала директор Кемеровского областного музея изобразительных искусств Лариса Мызина.Дипломы были вручены трем регионам-партнерам фестиваля: городу Москве, Московской области и Республике Коми, а также партнерам фестиваля: Благотворительному фонду Владимира Потанина и Союзу музеев России. За организацию работы корпуса волонтеров на фестивале диплом получил "Мосволонтер".Премии Союза музеев России имени Л.К. Александровой "Музей в городе N..." были вручены:Историко-краеведческому музею "Павловский район"; Слободскому музейно-выставочному центру, Карсунскому художественно-краеведческому музею. Благотворительный фонд Владимира Потанина вручил премию за лучший волонтерский проект музея Государственному историческому музею. Обладателями приза ИКОМ России за работу с местным сообществом стали Музей современного искусства PERMM с проектом "Разговоры с городом", а также Даниловская художественная галерея с проектом "Другой Данилов. Нескучный путеводитель". Специальную премию имени Юрия Пищулина "За лучшую инициативу в сфере сохранения культурного наследия" получил Митчелл Джонсон (США) за проект "Спасая Север". Специальной премией "Память поколений" компания Радиогид отметила Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда".