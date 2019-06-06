Сотрудники полиции и горожане прочитали отрывки из знаменитого стихотворения «Осень».

6 июня 2019 года исполнилось 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В эти дни видеоролики с хэштэгом #ПушкинОбъединяет можно увидеть на страницах в социальных сетях областных Управлений МВД России многих регионов страны.Сотрудники Владимирской полиции присоединились к поэтическому флешмобу МВД России #ПушкинОбъединяет, пригласив к участию в акции и жителей города Владимира.Стражи порядка вместе с горожанами прочли отрывки из знаменитого стихотворения поэта «Осень».Золотая пора была любимым временем года Александра Сергеевича. Декламируя отрывки произведения, сотрудники полиции и жители города постарались передать всю лиричность и красоту описания поэтом осени и чувства, наполнявшие его сердце с наступлением осенней поры.