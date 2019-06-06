По словам заявителя, из гаражного бокса, находящегося на территории предприятия, неизвестными лицами был похищен компрессор...

Сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали 52-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в краже компрессора.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился генеральный директор одной из столичных строительных организаций. По словам заявителя, из гаражного бокса, находящегося на территории предприятия, неизвестными лицами был похищен компрессор стоимостью более 350 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали одного из подозреваемых. Им оказался 52-летний житель Московской области.Как установили полицейские, подозреваемый совместно с соучастником ранее работали в строительной компании разнорабочими и были осведомлены о месте хранения компрессора. Пройдя на территорию и убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, злоумышленники с помощью специальной техники поместили компрессор в автомобиль и перевезли его в заранее установленное место, намереваясь в дальнейшем сбыть, а похищенными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.В настоящее время похищенный компрессор изъят, по окончании предварительного расследования уголовного дела, он будет возращен законному владельцу.Следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79