Денис Александрович Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, повел себя как настоящий герой. Он уберег певицу Валерию от публичного унижения.

Денис Александрович Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, повел себя как настоящий герой. Он уберег певицу Валерию от публичного унижения.Рэпер согласился на участие в игре. Его противником стала исполнительница Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка. Цель конкурса – заработать как можно больше баллов. Для этого каждый из участников должен либо написать непристойный комментарий под фото какой-нибудь знаменитости, либо исполнить мерзкое задание.Перед Джиганом встал непростой выбор: положить через жесткие губки на 10 секунд ректальную свечку или написать гадостьпод постомв Instagram певице Валерии."Дорогуша, единственный континент, который может уместить твое самомнение – это Анны Седоковой", –с округленными глазамипроцитировал задание артист.Из двух зол Джиган засунуть свечку в рот. Он обосновал это тем, что ему лень печатать такой длинный комментарий.Звезда без проблем выполнил задание. Он добавил, что ощущение, как после гигиенической помады."Поздравляю, ну губах не будет никакого варикозика", – пошутил ведущий.Отметим, Денис стал гостем YouTube-шоу Comment Out канала "Чикен Карри". Исполнитель и Монеточка боролись за главный приз: пять тысяч рублей.