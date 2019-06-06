Знаменитости провоцируют скандалы без устали. О самых ярких из них читайте в подборке Дни.ру – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июня 2019 года.

Знаменитости провоцируют скандалы без устали. О самых ярких из них читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июня 2019 года.Ксения Собчак выложила в Instagram новый пост. У подписчиков от такой дерзости глаза на лоб полезли.Фотоколлаж был сделан подписчиками в честь программы "Инстаграмщицы VS Тяжелый Люкс". В нижней части за столом сидит Ксения Собчак в компании пяти девушек, а в верхней размещена картина Леонардо да Винчи "Тайна вечеря".Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июня 2019 года, читайте в и специальных .