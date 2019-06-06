В полицию поступило сообщение о том, что в поселении Кленовское Новой Москвы на обочине дороги женщина обнаружила беспризорного мальчика...

"В полицию поступило сообщение о том, что в поселении Кленовское Новой Москвы на обочине дороги женщина обнаружила беспризорного мальчика, на вид 3-4 лет, который находился один и пытался перейти проезжую часть.Ребенок был доставлен в участковый пункт полиции. Менее чем за час полицейскими была установлена личность матери малыша, которая вызвана для разбирательства,"- сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.Выяснилось, что женщина воспитывает пятерых детей, и, пока она была на работе, присмотр за детьми осуществлял 20-летний старший брат мальчика. Ребёнок, пользуясь тем, что он отвлекся, вышел из дома и прошел около 2 километров по обочине дороги, где и был обнаружен. "В настоящее время мальчик передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает,"- добавил Титов.