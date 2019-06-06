В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне - один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.

В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.Как гласит библейский сюжет, после своего воскрешения Иисус еще 40 дней находился на земле. На 40-й день он привел своих учеников в Вифанию — селение, расположенное возле Иерусалима на склоне Елеонской горы. Там он велел апостолам остаться в Иерусалиме, пока они не получат святого дара, а после идти проповедовать Евангелие по миру. Благословив учеников, Христос на их глазах вознесся на небо, скрывшись в светлом облаке. Через десять дней в Иерусалиме на учеников Иисуса сошел Святой Дух в виде языков пламени, которое помогло им проповедовать.В начале IV века на Елеонской горе по распоряжению царицы Елены — матери первого римского императора-христианина Константина I началось строительство храма. Оно длилось несколько лет и закончилось в 330 году. В день Вознесения там проводится праздничное богослужение, на которое приезжают паломники со всего мира.Праздничные службы в этот день проходят во всех православных храмах. А в народе считается, что в этот праздник весна переходит в лето.По народному календарю, день Вознесения Господня считается днем памяти умерших. Традиционно верующие готовили поминальные блюда, которые также относили на поля для хорошего урожая. В честь праздника пекли особый хлеб в виде лестницы, символизирующие путь Иисуса на небеса и грядущее второе пришествие.Есть поверье, что в этот день Иисус ходит под видом нищего, в этот день принято раздавать подаяние нуждающимся, передает ТАСС.