Владимира Зеленского обвинили в предательстве национальных интересов Украины. Бывший лидер страны Петр Порошенко начал атаку в соцсетях.

Владимира Зеленского обвинили в предательстве национальныхинтересов Украины. Бывший лидер страны Петр Порошенко начал атаку в соцсетях.предал "память тех, кто умер засвободу Украины". С таким заявлением выступил на своей странице в Facebook эск-президентПетр Порошенко. Бывшего лидера обеспокоила информация с заседания трехстороннейконтактной группы в Минске.Украинская сторона на встрече в белорусской столице заявила,что Киев готов в одностороннем порядке отменить экономические ограничения вотношении Донецкой и Луганской народных республик. Петр Порошенко позволил себеудивиться – на каком основании сделаны подобные заявления и от кого полученыдирективы."Реализация российского сценария на Донбассе – этопредательство национальных интересов нашего государства и памяти тысячукраинских патриотов. Тех, кто умер за свободу, суверенитет и территориальнуюцелостность Украины!", – пишет бывший украинский президент.Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил вэфире что у жителей Донбасса хотят забрать имущество. Таким образомпротивники Зеленского попытаются подорвать его авторитет.Надо отметить, что в Москве скептически отнеслись кзаявлениям о том, что Киев готов к диалогу с Россией и оприверженности минским соглашениям. В Совете Федерации, в частности, напомнили,что тот же Зеленский продолжает обвинять Россию в причастности к обострениюситуации в Донбассе, напоминает .Порошенко тем временем потребовал, чтобы публичноответил – на каком основании он дал такие директивы делегации Украины в Минске,сообщает .