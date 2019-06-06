Владимира Зеленского обвинили в предательстве национальных
интересов Украины. Бывший лидер страны Петр Порошенко начал атаку в соцсетях.
Владимира Зеленского обвинили в предательстве национальных
интересов Украины. Бывший лидер страны Петр Порошенко начал атаку в соцсетях.
предал "память тех, кто умер за
свободу Украины". С таким заявлением выступил на своей странице в Facebook эск-президент
Петр Порошенко. Бывшего лидера обеспокоила информация с заседания трехсторонней
контактной группы в Минске.
Украинская сторона на встрече в белорусской столице заявила,
что Киев готов в одностороннем порядке отменить экономические ограничения в
отношении Донецкой и Луганской народных республик. Петр Порошенко позволил себе
удивиться – на каком основании сделаны подобные заявления и от кого получены
директивы.
"Реализация российского сценария на Донбассе – это
предательство национальных интересов нашего государства и памяти тысяч
украинских патриотов. Тех, кто умер за свободу, суверенитет и территориальную
целостность Украины!", – пишет бывший украинский президент.
Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил в
эфире что у жителей Донбасса хотят забрать имущество. Таким образом
противники Зеленского попытаются подорвать его авторитет.
Надо отметить, что в Москве скептически отнеслись к
заявлениям о том, что Киев готов к диалогу с Россией и о
приверженности минским соглашениям. В Совете Федерации, в частности, напомнили,
что тот же Зеленский продолжает обвинять Россию в причастности к обострению
ситуации в Донбассе, напоминает .
Порошенко тем временем потребовал, чтобы публично
ответил – на каком основании он дал такие директивы делегации Украины в Минске,
сообщает .