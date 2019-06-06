Сеть заполонили новости о продюсере группы На-на. Согласно
одним источникам Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии, но еще в
сознании, по другим впал в кому.
Сеть заполонили новости о продюсере группы "На-на". Согласно
одним источникам Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии, но еще в
сознании, по другим впал в кому.
Журналистам удалось связаться с анонимным источником,
который рассказал о состоянии шоумена. Бари Алибасов находится в сознании.
"Стабильно тяжелый, но комы не было и нет", – цитирует инсайдера
.
Ранее сообщалось, что состояние знаменитости врачи НИИ
им. Склифосовского оценивают как крайне тяжелое. Бари Алибасов впал в кому. Якобы у продюсера обострились хронические заболевания.
Звезда много лет страдает рядом недугов, которые теперь напомнили о себе.
Отметим, что вчера, 5 мая, некоторые новостные порталы
опубликовали новость о том, что скончался. К счастью, это
оказалось не так. Пресс-секретарь знаменитости выступил с официальным опровержением.
"Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред.
Никто не умер, он живой", – говорил представитель знаменитости Вадим Горжанкин.
Напомним, что 4 июня выпил средство для
промывки труб. Продюсер перепутал жидкость, оставленную кем-то на столе в его
квартире, с водой и отравился. Продюсер находится в реанимации НИИ имени
Склифосовского.