Сеть заполонили новости о продюсере группы На-на. Согласно одним источникам Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии, но еще в сознании, по другим впал в кому.

Сеть заполонили новости о продюсере группы "На-на". Согласноодним источникам Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии, но еще всознании, по другим впал в кому.Журналистам удалось связаться с анонимным источником,который рассказал о состоянии шоумена. Бари Алибасов находится в сознании."Стабильно тяжелый, но комы не было и нет", – цитирует инсайдераРанее сообщалось, что состояние знаменитости врачи НИИим. Склифосовского оценивают как крайне тяжелое. Бари Алибасов впал в кому. Якобы у продюсера обострились хронические заболевания.Звезда много лет страдает рядом недугов, которые теперь напомнили о себе.Отметим, что вчера, 5 мая, некоторые новостные порталыопубликовали новость о том, что скончался. К счастью, этооказалось не так. Пресс-секретарь знаменитости выступил с официальным опровержением."Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред.Никто не умер, он живой", – говорил представитель знаменитости Вадим Горжанкин.Напомним, что 4 июня выпил средство дляпромывки труб. Продюсер перепутал жидкость, оставленную кем-то на столе в егоквартире, с водой и отравился. Продюсер находится в реанимации НИИ имениСклифосовского.