Премия МУЗ ТВ в этом году поменяла площадку и 7 июня пройдет во Дворце спорта Мегаспорт. Корреспондента Дни.Ру пообщался с одним из ведущих премии – Максимом Галкиным.

Премия "МУЗ ТВ" в этом году поменяла площадку и 7 июня пройдет во Дворце спорта "Мегаспорт". Корреспондента "Дни.Ру" пообщался с одним из ведущих премии – Максимом Галкиным.Максим Галкин является ведущим главной музыкальной премии страны более семи лет. И справляется с конферансом блестяще. Иногда в зале появляется его супруга Алла Пугачева, в другое время она внимательно следит за церемонией в трансляции."Алла, конечно, смотрит церемонию по телевизору, – рассказал Максим Галкин. – Ругать не ругает меня, но какие-то ценные замечания делает и всегда указывает на проскальзывающие у меня в речи слова-паразиты".В этом году церемония, поставленная Олегом Бондарчуком, по размаху затмит все, что было прежде. На сцене появится самолет в натуральную величину, будет дополненная реакция, голограммы. Ну и, конечно, суперзвезды российской эстрады на сцене – Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Сергей Лазарев и многие другие.Но остается загадкой, отметят ли на премии главных юбиляров этого года – Валерия Леонтьева и Аллу Пугачеву. Они вполне бы могли получить "тарелку" в номинации "За вклад в жизнь", как, например, в 2017-м получила актриса Светлана Немоляева.