Во всех мировых религиях заложены гуманистические начала, если им следовать, то планета станет лучше и стабильнее. Поэтому детям лучше прочитать Библию, Тору или Коран. Так Владимир Путин ответил на вопрос, какую книгу он бы посоветовал детям.

Во всех мировых религиях заложены гуманистические начала, если им следовать, то планета станет лучше и стабильнее. Поэтому детям лучше прочитать Библию, Тору или Коран. Так Владимир Путин ответил на вопрос, какую книгу он бы посоветовал детям, сообщает агентство "Интерфакс".Напомним, 6 июня российский президент встречался с представителями ведущих мировых информационных агентств. В ходе беседы он коснулся, например, вопросов глобальной безопасности. Владимир Путин напомнил, что в 2021 году истекает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Однако начинать переговоры о его продлении никто не спешит. Игнорирование глобальных угроз может привести к катастрофе, считает российский лидер.Другой темой встречи стала экономика. Владимир Путин рассказал, что в 2018 году утечка капитала из России составила 66 миллиардов долларов. Однако эта сумма была с запасом компенсирована положительным сальдо торговых операций, которое составило 131 миллиард долларов.Глава государства еще раз подчеркнул, что главное сейчас – это диверсификация экономики и перевод ее на инновационные рельсы.