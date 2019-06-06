В ходе встречи с главами информагентств президент РФ Владимир Путин заявил о том, что профицит внешней торговли с лихвой перекрывает утечку капиталов из России.

В ходе встречи с главами информагентств президент РФ Владимир Путин заявил о том, что профицит внешней торговли с лихвой перекрывает утечку капиталов из России, передает телеканал "Россия 24"​​​."В прошлом году была не самая большая в истории России, но все-таки заметная утечка — 66 миллиардов. Однако положительное сальдо торговых операций — 131 миллиард. Оно с лихвой перекрывает эту утечку. А потом идет и возврат выведенных операций", — сказал Путин.По словам Путина, Россия рассчитывает на привлечение инвестиций — и внутренних, и иностранных​​​. Он уточнил, что для этого государство должно вкладывать и свои собственные ресурсы прежде всего в развитие инфраструктуры и в улучшение условий для работы бизнеса.Путин напомнил, что было принято решение по реализации нацпроектов по ключевым направлениям развития."Главная цель — диверсификация экономики, перевод ее на инновационные рельсы, придание ей инновационного характера", — отметил президент.Глава государства подчеркнул, что Россия не собирается вступать в ОПЕК, но сотрудничество продолжится. "У нас сложился определенный механизм сотрудничества, и решения будут консолидированными", — сообщил Путин.