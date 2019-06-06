Депутаты Верховной рады Украины не поддержали отставку министра иностранных дел Павла Климкина, передает Интерфакс. За проект президента Украины Владимира Зеленского об увольнении министра проголосовали 137 депутатов при 226 необходимых для принятия решения.

Депутаты Верховной рады Украины не поддержали отставку министра иностранных дел Павла Климкина, передает "Интерфакс". За проект президента Украины Владимира Зеленского об увольнении министра проголосовали 137 депутатов при 226 необходимых для принятия решения.Рада также не стала отправлять в отставку министра обороны Степана Полторака – "за" проголосовали 67 депутатов.За увольнение главы СБУ Василия Грицака проголосовали 78 парламентариев.Кроме того, Рада отказалась рассмотреть проект президента об уголовной ответственности и включила в повестку дня аналогичные депутатские проекты, касающиеся незаконного обогащения. Ранее депутаты не стали включать в повестку законопроекты Зеленского о президентском импичменте и изменениях в избирательный кодекс.Зеленский внес проект представления об увольнении глав МИД, Минобороны и Службы безопасности 30 мая. Также готовятся материалы об отставке генпрокурора Украины Юрия Луценко.