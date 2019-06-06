Телеведущая с недругами не
церемонится. На критику Анфиса Чехова отвечает резко и с юмором.
Телеведущая с недругами не
церемонится. На критику Анфиса Чехова отвечает резко и с юмором.
Злыдни-комментаторы вывели
знаменитость. Звезда похвасталась стильным нарядом в своем Instagram, за что
получила порцию негатива. Анфису Чехову назвали толстой.
Комментаторы поспешили напомнить
звезде, что пора садиться на диету, писали что она раздалась вширь. "На худенькой рубашка эта сидела бы идеально",
"Поправилась", "Платье полнит", "Анфиса, не в обиду… но подраздалась немного",
– не жалели Анфису Чехову интернет-обыватели.
Звезда не осталась в стороне, она тут же
ответила на нападки. "Пойду повешусь", – иронично заменила она. А после
добавила: "Пойду пирог заточу, уговорили".
Между тем были и те, кто вступился за телеведущую.
Фанатки писали, что именно благодаря аппетитным формам так
привлекательна для мужчин.
Отметим, что теледива помимо фотографий и видео часто выкладывает в Instagram стихи собственного сочинения.
Как правило, они всегда находят положительные отклики среди интернет-обывателей.
Многие поклонники считают, что литературно одарена.