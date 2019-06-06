Телеведущая с недругами не церемонится. На критику Анфиса Чехова отвечает резко и с юмором.

Телеведущая с недругами нецеремонится. На критику Анфиса Чехова отвечает резко и с юмором.Злыдни-комментаторы вывелизнаменитость. Звезда похвасталась стильным нарядом в своем Instagram, за чтополучила порцию негатива. Анфису Чехову назвали толстой.Комментаторы поспешили напомнитьзвезде, что пора садиться на диету, писали что она раздалась вширь. "На худенькой рубашка эта сидела бы идеально","Поправилась", "Платье полнит", "Анфиса, не в обиду… но подраздалась немного",– не жалели Анфису Чехову интернет-обыватели.Звезда не осталась в стороне, она тут жеответила на нападки. "Пойду повешусь", – иронично заменила она. А последобавила: "Пойду пирог заточу, уговорили".Между тем были и те, кто вступился за телеведущую.Фанатки писали, что именно благодаря аппетитным формам такпривлекательна для мужчин.Отметим, что теледива помимо фотографий и видео часто выкладывает в Instagram стихи собственного сочинения.Как правило, они всегда находят положительные отклики среди интернет-обывателей.Многие поклонники считают, что литературно одарена.