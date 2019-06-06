Музыкальный продюсер Андрей
Разин готов оказать содействие коллеге. Барри Алибасов может рассчитывать на материальную
поддержку от основателя группы Ласковый май.
Музыкальный продюсер Андрей
Разин готов оказать содействие коллеге. Барри Алибасов может рассчитывать на материальную
поддержку от основателя группы "Ласковый май".
Разин сообщил журналистам, что
готов организовать сбор средств на лечение Алибасова. Андрей отметил, что сделает
для Бари все возможное.
"Мы сегодня готовы призвать
всех музыкантов, всех артистов на помощь величайшего, одного из главных
продюсеров Советского Союза и Российской Федерации и сделать все возможное,
чтобы Бари поправился и был жив", – рассказал Андрей Разин.
По словам основателя группы "Ласковый
май", в 2011 году он уже участвовал в судьба Бари Алибасова. Тогда у продюсера
сгорела квартира в центре Москвы. Разин инициировал сбор денег. Удалось собрать
неплохую сумму.
"Группа "Ласковый май" тогда
перечислила на помощь ему 150 тысяч", – заметил друг Бари Алибасова. В какой
волюте были переданы средства шоумен не уточнил. Об этом сообщает.
Как писали "Дни.ру" в ночь на
5 июня, был доставлен в реанимацию НИИ имени Склифосовского.
Продюсер группы "На-на" случайно выпил химикаты для промывки труб. Он перепутал
средство с водой и отравился. Сейчас состояние знаменитости оценивается как
тяжелое. получил серьезные поражения пищевода, желудка и верхних
дыхательных путей.