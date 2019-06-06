Музыкальный продюсер Андрей Разин готов оказать содействие коллеге. Барри Алибасов может рассчитывать на материальную поддержку от основателя группы Ласковый май.

Музыкальный продюсер АндрейРазин готов оказать содействие коллеге. Барри Алибасов может рассчитывать на материальнуюподдержку от основателя группы "Ласковый май".Разин сообщил журналистам, чтоготов организовать сбор средств на лечение Алибасова. Андрей отметил, что сделаетдля Бари все возможное."Мы сегодня готовы призватьвсех музыкантов, всех артистов на помощь величайшего, одного из главныхпродюсеров Советского Союза и Российской Федерации и сделать все возможное,чтобы Бари поправился и был жив", – рассказал Андрей Разин.По словам основателя группы "Ласковыймай", в 2011 году он уже участвовал в судьба Бари Алибасова. Тогда у продюсерасгорела квартира в центре Москвы. Разин инициировал сбор денег. Удалось собратьнеплохую сумму."Группа "Ласковый май" тогдаперечислила на помощь ему 150 тысяч", – заметил друг Бари Алибасова. В какойволюте были переданы средства шоумен не уточнил. Об этом сообщает.Как писали "Дни.ру" в ночь на5 июня, был доставлен в реанимацию НИИ имени Склифосовского.Продюсер группы "На-на" случайно выпил химикаты для промывки труб. Он перепуталсредство с водой и отравился. Сейчас состояние знаменитости оценивается кактяжелое. получил серьезные поражения пищевода, желудка и верхнихдыхательных путей.