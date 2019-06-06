Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что встреча с главами международных информагентств позволит ему размяться перед Петербургским международным экономическим форумом.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что встреча с главами международных информагентств позволит ему размяться перед Петербургским международным экономическим форумом."В этом году мои встречи с гостями форума начинаются именно с вас", — прокомментировал глава государства, отмечая то, что таким образом он открывает череду своих мероприятий в рамках ПМЭФ."Мы с вами разомнемся немножко в ходе небольшой дискуссии, что даст мне возможность почувствовать, что может представлять интерес для других наших партнеров, которые приехали на форум в этом году", — прокомментировал Владимир Путин. Также президент России пожелал своим собеседникам приятного, успешного и полезного времяпрепровождения в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал "Россия 24".Путин напомнил, что встречи с главами международных информационных агентств проводит регулярно. Ранее данные мероприятия чаще всего завершали рабочий график главы государства на ПМЭФ.