Одна из дискуссий форума в Питере будет посвящена цифровому недропользованию. Участники обсудят современные технологии, которые, например, позволяют проводить геологоразведку без дорогостоящего бурения. Или после обработки образцов грунта могут меньше чем за полминуты определить наличие полезных ископаемых.

Одна из дискуссий форума в Питере будет посвящена цифровому недропользованию. Участники обсудят современные технологии, которые, например, позволяют проводить геологоразведку без дорогостоящего бурения. Или после обработки образцов грунта могут меньше чем за полминуты определить наличие полезных ископаемых.Красноярские ученые исследуют пробы грунта – результаты геологической разведки. Специальные приборы за считанные секунды расщепляют образцы буквально по атомам. Эти данные помогут определить, на каких участках залегают полезные ископаемые в Тыве, ценные полиметаллы в Забайкалье или уголь в Кемерово.В эту лабораторию образцы привозят со всего Урала и Сибири. На такие исследования раньше уходили месяцы. Теперь с помощью современных технологий результат готов уже через минуту. Именно с помощью этих аппаратов удалось обнаружить крупнейшие в Европе запасы редкоземельных руд.В этой лаборатории была разработана методика по определению количественных содержаний редкоземельных элементов, которые востребованы промышленностью, который очень трудно определять из-за различных сложностей при подготовке проб.Определить, где на этом участке в Оренбургской области прячутся полезные ископаемые, геологам поможет новейшее оборудование. Вместо традиционных буровых скважин – сейсмические сигналы. Волны как бы прощупывают участки, компьютер обрабатывает сигнал и в результате на руках у геологов будет подробная подземная карта. Бурить скважины, если найдут что-то ценное, можно будет наверняка.Цифровые технологии позволяют еще до начала работ получить трехмерные карты конкретных месторождений. Где копать, какой глубины бурить скважину и насколько хватит запасов полезных ископаемых. То, на что раньше требовались годы исследований, сегодня можно сделать за несколько месяцев.