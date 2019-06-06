Сухогруз Melita под флагом России вошел в территориальные воды Украины. Это связано с тем, что из-за штормовой погоды, которая российское судно вынуждено было отклониться от рекомендованного курса.

Сухогруз Melita под флагом России вошел в территориальные воды Украины. Это связано со штормовой погодой, из-за которой российское судно вынуждено было отклониться от рекомендованного курса.Углубление в территориальные воды Украины произошло на расстояние до пяти миль из-за непогоды на западе от Тарханкутского полуострова. Сухогруз обнаружили на траверзе Тендровской косы. Об этом сообщается на странице военно-морских сил ВС Украины в Facebook.Судно, следовавшее по маршруту порт Астрахань — порт Констанца, было задержано. Моряков опросили и отправили на сухогрузе в пункт назначения безопасным маршрутом без каких-либо задержек и действий, направленных на силовой захват, уход или арест экипажа.