Москва и Братислава должны найти взаимовыгодные решения по подключению Словакии к проектам трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Об этом заявил Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.

Москва и Братислава должны найти взаимовыгодные решения по подключению Словакии к проектам трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Об этом заявил Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также затронули вопросы культуры и студенческих обменов. Тем не менее, тема энергетики стала центральной, отмечает телеканал "Россия 24"."Мы не отказываемся от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным. Оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы. И конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон", — пояснил позицию России премьер-министр Дмитрий Медведев.