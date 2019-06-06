5 июня дан старт народного голосования медицинской книжной премии Здравомыслие. Прием работ на конкурс начался 1 марта, выдвигать свои произведения могли авторы, книжные издательства, члены попечительского совета, члены жюри, а также профессиональные медицинские учреждения.

5 июня дан старт народного голосования медицинской книжной премии "Здравомыслие". Прием работ на конкурс начался 1 марта, выдвигать свои произведения могли авторы, книжные издательства, члены попечительского совета, члены жюри, а также профессиональные медицинские учреждения. Премия проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации, сетью аудиторско-консалтинговых фирм PwC в России и телеканалом "Доктор". Выбрать своих фаворитов в рамках народного голосования можно на сайте premiya.doc-tv.ru.Медицинская книжная премия "Здравомыслие" организована для поддержки врачебной деятельности, популяризации базовых биомедицинских знаний среди россиян, пропаганды здорового образа жизни и воспитания культуры здоровья. Награду получат книжные новинки на русском языке, посвященные темам: "Медицина и здравоохранение", "Здоровье и здоровый образ жизни", "Профессиональная деятельность врачей", "Научные открытия и технологии в области медицины".Премия присуждается в трех номинациях:"Рецепт здоровья" — популярные книги о здоровье и о здоровом образе жизни;"Шаг вперед" — книги об истории медицинской науки, ее возможностях и открытиях;"Эскулап" — мемуары и биографии врачей.Перед началом народного голосования работы были просмотрены и отобраны членами Экспертного совета, в который вошли - Габриель Билич (профессор, д.м.н., автора книг и множества самых популярных атласов по анатомии); Ольга Демичева (практикующий врач, автор 3 книг и более 80 публикаций по эндокринологии); Наталья Румянцева (шеф редактор отдела здоровья издательства "Бомбора"); Ирина Золина (менеджер программы оздоровления нации "Пора лечиться правильно"); Марина Аствацатурян (медицинский журналист, первый мед).Организаторы премии также учредили отдельную номинацию "За лучшую идею книги на медицинскую тему". Эта номинация ориентирована на специалистов и блогеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни, методики оздоровления и выступают с идеями новых книг. Побороться за приз в данной номинации смогут авторы книг, опубликованных в интернете, а также авторы книг в категории самиздат. В качестве приза автор получит возможность опубликовать книгу в издательстве БОМБОРА("ЭКСМО non-fiction").Народное голосование продлиться до 1 августа. По его результатам будет сформирован шорт-лист. Победителей определит авторитетное жюри премии, в которое вошли журналисты, критики, представители СМИ, известные деятели культуры, медицины и публичные персоны - профессор, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат премии правительства Российской Федерации, иностранный член Американской академии неврологии Федин Анатолий; FASCRS, FACS, член правления Российского Общества Эндоскопических Хирургов, главный хирург республики Калмыкия, советник Главы Республики Калмыкия по здравоохранению Бадма Башанкаев; российский хирург, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор ГБУЗ Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова ДЗМ Хатьков Игорь и другие.В попечительский совет медицинской книжной премии "Здравомыслие" вошли — министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова; управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков; главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина Закамская; сценарист, режиссер, учредитель фонда "Выход" Авдотья Смирнова; доктор медицинских наук, главный акушер-гинеколог РФ Лейла Адамян; доктор медицинских наук, главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн и другие.