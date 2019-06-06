Минстрой подготовил поправки в законодательства, которые позволят выделять россиянам субсидии на приобретение жилья и возмещение процентов по ипотеке в рамках расселения аварийного жилья.

Как сообщил РИА Новости замминистра строительства Максим Егоров, при Минстрое создана рабочая группа по разработке корректировок законодательства. Изменения, которые вносятся, основаны на опыте реализации программ предыдущих лет, лучших региональных практиках и направлены на решение выделенных проблем.Помимо субсидий предусмотрены также инструменты поддержки инвесторов, которые занимаются развитием территорий – в частности, им могут оказывать господдержку в размере до 25% затрат на расселение жителей аварийных домов.Планируется также изменить подход к определению выкупной стоимости при изъятии жилья в аварийном доме и позволить регионам предоставлять специализированный маневренный жилищный фонд.Для участков, освободившихся в результате сноса аварийного жилья, предлагается установить целевой характер использования.