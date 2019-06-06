Самолет Уральских авиалиний, вылетевший из Москвы во французский город Бордо, из-за технических проблем был вынужден развернуться на полпути и вернуться в столичный аэропорт Домодедово.

Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из Москвы во французский город Бордо, из-за технических проблем был вынужден развернуться на полпути и вернуться в столичный аэропорт Домодедово.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал источник в органах управления воздушным движением.По словам собеседника агентства, при подлете пассажирского Airbus A320 к Чехии, у него возникли проблемы с гидравликой. Командир воздушного суда решил возвращаться обратно.Перед посадкой пилотам удалось благополучно выпустить шасси лайнера и самолет приземлился в Домодедово. Никто не пострадал.