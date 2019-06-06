На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) исполнительный вице-президент Сбербанка Давид Рафаловский и вице-президент NVIDIA в регионе Европа, Ближний Восток и Индия Япп Зюйдервельд подписали соглашение о совместной разработке и внедрении на российском рынке продуктов на основе технологии искусственного интеллекта. Также договор предусматривает создание плана по внедрению ИИ в экосистему российской кредитной организации.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) исполнительный вице-президент Сбербанка Давид Рафаловский и вице-президент NVIDIA в регионе Европа, Ближний Восток и Индия Япп Зюйдервельд подписали соглашение о совместной разработке и внедрении на российском рынке продуктов на основе технологии искусственного интеллекта. Также договор предусматривает создание плана по внедрению ИИ в экосистему российской кредитной организации.В соответствии с подписанным документом, облачный провайдер группы Сбербанк SberCloud создаст инновационный продукт по названием AI Cloud. Он будет построен на системах NVIDIA DGX-2. Эта двухпетафлопсная система на базе графических процессоров была создана специально для решения задач искусственного интеллекта.Давид Рафаловский подчеркнул, что партнерство SberCloud и NVIDIA поможет не только компаниям, но и всему научному сообществу России получить мощные инструменты в сфере искусственного интеллекта. "Мы верим, что это значительно продвинет рынок в AI направлении", – цитирует Lenta.ru исполнительного вице-президента Сбербанка.AI Cloud должен стать первым продуктом SberCloud, основанным на многолетних разработках Сбербанка в области создания искусственного интеллекта. А сотрудничество компании с NVIDIA позволит повысить доступность такой услуги, как Data Science As a Service. Воспользоваться ей смогут не только крупнейшие российские корпорации, но и предприятия малого и среднего бизнеса, а также научные и образовательные учреждения.Кроме того, партнерство SberCloud и NVIDIA включает в себя разработку масштабируемой стратегии по внедрению искусственного интеллекта в экосистему Сбербанка. Также компании будут проводить совместные образовательные мероприятия, а также обеспечивать технологическое сотрудничество между группами исследователей в области создания и развития технологий искусственного интеллекта.