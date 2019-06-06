Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью РБК, что в апреле 2014 года занимавший тогда должность госсекретаря США Джон Керри предлагал провести еще один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью РБК, что в апреле 2014 года занимавший тогда должность госсекретаря США Джон Керри предлагал провести еще один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.По словам главы российского внешнеполитического ведомства, тогда глава госдепартамента США подтвердил, что в ходе референдума все произошло так, как хотел крымский народ, а второй референдум он предлагал провести "для порядка".В феврале 2014 года после государственного переворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией., в котором приняли участие более 80 процентов имевших право голоса жителей региона, и решение о воссоединении было принято абсолютным большинством голосов.Президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации 18 марта 2014 года, 21 марта того же года он был ратифицирован Федеральным собранием. Киев признавать Крым частью России отказался, несмотря на более чем убедительные результаты плебисцита.