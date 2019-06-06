Споры вокруг денег умершей знаменитости утихли. Завершилась судебная тяжба между сестрой актрисы Элины Быстрицкой и ее помощницей.

Споры вокруг денег умершей знаменитости утихли. Завершиласьсудебная тяжба между сестрой актрисы Элины Быстрицкой и ее помощницей.На днях в Москве состоялось очередное заседание суда по делу, где ответчиком выступиласестра артистки София Шегельман, а истцом бывшаяпомощница знаменитости – Ксения Рубцова. Последняяобвиняла родственницу Элины Быстрицкой в необоснованном обогащении. ЯкобыШегельман озолотилась за счет знаменитости.Софию Авраамовна смогладоказать в суде свою невиновность, уничтожив, в пух и прах разбив клеветников. По ее словам, сторона обвинения не смоглапредоставить какие-либо существенные доказательства, поэтому Фемида стала на еесторону."Я довольна результатом,справедливость восторжествовала. Самый мощный стимул к успеху – это отсутствиеальтернативы. За свое честное имя я буду бороться до конца. Мне немного стыдно,что приходилось столь часто обращаться за финансовой помощью к сестре. Но, сдругой стороны, мы – родные люди. Самые близкие", – рассказала сестра.Отметим, что конфликт между женщинами начался еще несколькомесяцев назад. Тогда Шегельман обнаружила, что со счетов Элины Авраамовныисчезло 38 миллионов рублей. Родственница Быстрицкой написала заявление в полицию.На Ксению Рубцову завели уголовное дело.Теперь София Шегельман готовится выступить в наследство. Пословам родственницы звезды, у нее есть на то все основания."Завещание было готово еще в2006 году. Задолго до того, как Рубцова стала работать с сестрой. Документсоставлен на мое имя. И квартира, и все остальное имущество принадлежат мне. Ноотойдет мне наследство только через полгода", – рассказала сестра .Шегельман считает, что поступкиРубцовой продиктованы обычной завистью. По ее мнению, ушлая Ксения надеялась статьнаследницей артистки, но у нее ничего не вышло. Об этом сообщает сайт .