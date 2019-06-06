Споры вокруг денег умершей знаменитости утихли. Завершилась
судебная тяжба между сестрой актрисы Элины Быстрицкой и ее помощницей.
Споры вокруг денег умершей знаменитости утихли. Завершилась
судебная тяжба между сестрой актрисы Элины Быстрицкой и ее помощницей.
На днях в Москве состоялось очередное заседание суда по делу, где ответчиком выступила
сестра артистки София Шегельман, а истцом бывшая
помощница знаменитости – Ксения Рубцова. Последняя
обвиняла родственницу Элины Быстрицкой в необоснованном обогащении. Якобы
Шегельман озолотилась за счет знаменитости.
Софию Авраамовна смогла
доказать в суде свою невиновность, уничтожив, в пух и прах разбив клеветников. По ее словам, сторона обвинения не смогла
предоставить какие-либо существенные доказательства, поэтому Фемида стала на ее
сторону.
"Я довольна результатом,
справедливость восторжествовала. Самый мощный стимул к успеху – это отсутствие
альтернативы. За свое честное имя я буду бороться до конца. Мне немного стыдно,
что приходилось столь часто обращаться за финансовой помощью к сестре. Но, с
другой стороны, мы – родные люди. Самые близкие", – рассказала сестра.
Отметим, что конфликт между женщинами начался еще несколько
месяцев назад. Тогда Шегельман обнаружила, что со счетов Элины Авраамовны
исчезло 38 миллионов рублей. Родственница Быстрицкой написала заявление в полицию.
На Ксению Рубцову завели уголовное дело.
Теперь София Шегельман готовится выступить в наследство. По
словам родственницы звезды, у нее есть на то все основания.
"Завещание было готово еще в
2006 году. Задолго до того, как Рубцова стала работать с сестрой. Документ
составлен на мое имя. И квартира, и все остальное имущество принадлежат мне. Но
отойдет мне наследство только через полгода", – рассказала сестра .
Шегельман считает, что поступки
Рубцовой продиктованы обычной завистью. По ее мнению, ушлая Ксения надеялась стать
наследницей артистки, но у нее ничего не вышло. Об этом сообщает сайт .