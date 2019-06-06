Сегодня все друзья и близкие должны были отмечать день рождения Бари Алибасова. Легенде исполнилось 72 года.

Сегодня все друзья и близкие должны были отмечать день рождения Бари Алибасова. Легенде исполнилось 72 года.Группа "На-На" дала интервью после громогласного поздравления в адрес продюсера. "Несмотря на то, что тебя все похоронили, будешь долго жить", – с улыбкой заявил Владимир Политов.Все участники коллективно рассмеялись. Журналисты тут же накинулись на них с вопросами.Сначала спросили, как изменились творческие планы. Коллектив рассказал, что все движется по тому графику, который был намечен. Единственное, Алибасов должен был участвовать в съемках клипа, которые пройдут 9 июня. У него небольшая роль, поэтому съемки состоятся без него. Концерты тоже не собираются откладывать."Это наша работа. шоу продолжается", – отметил Леонид Семидьянов.Вопросы корреспондентов про завещание вызвало раздражение у участников группы. "Вы что его хороните уже?", – гневно спросил Вячеслав Жеребкин.Михаил Игонин тоже прокомментировал эту трагедию. "Критической ситуации нет. Человек жив и это главное", – утверждает солист. По его словам, коллектив будет помогать продюсеру выбираться.Отметим, сейчас пострадавший находится в медикаментозном сне. Ему необходимо поспать пару дней, чтобы набраться сил.