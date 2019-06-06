В Москве в среду, 5 июня, прошли переговоры лидеров России и Китайской Народной Республики Владимира Путина и Си Цзиньпина. Во время встречи председатель КНР назвал президента Российской Федерации самым близким другом.

В Москве в среду, 5 июня, прошли переговоры лидеров России и Китайской Народной Республики Владимира Путина и Си Цзиньпина. Во время встречи председатель КНР назвал президента Российской Федерации самым близким другом.Си Цзиньпин отметил, что это его восьмой визит в Россию за период с 2013 года. По словам лидера КНР, с Владимиром Путиным им удалось установить тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу, сообщает телеканал "Россия 24". Также Цзиньпин подчеркнул, что за шесть лет он виделся с президентом России почти тридцать раз."Россия для меня самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин для меня самый близкий друг и хороший коллега", — поделился председатель КНР. Цзиньпин отметил, что это отражает высокий уровень двусторонних отношений и тесного стратегического взаимодействия Китая и России.В свою очередь Владимир Путин расценил передачу Китаем двух панд в Московский зоопарк как знак особого уважения и доверия к России. Глава России отметил, что данное животное является национальным символом Китая и подчеркнул, что "мы высоко ценим такой жест дружбы".Чуть позже Владимир Путин вместе с Си Цзиньпином планируют побывать в Московском зоопарке и посмотреть на панд. Президент России отметил, что только упоминание этих животных вызывает улыбку на лице.Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии передачи панд Московскому зоопарку и открытии павильона для этих животных, застекленные витрины которого уже украшают тематические сувениры: игрушки, статуэтки, блокноты, значки, маски для сна с изображением медвежат. Панды пробудут в зоопарке 15 лет.Две большие панды, самец Жуи и самка Диндин, были доставлены из Китая в Россию еще в конце апреле. В начале мая они прошли ветеринарный контроль и поступили в зоопарк, где находились на карантине.