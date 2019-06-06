Верховная Рада вновь продемонстрировала президенту Зеленскому, что делиться с ним властью она не намерена. Депутаты отказались увольнять сразу трех назначенцев Петра Порошенко, в том числе глав МИД и Минобороны. На самих парламентариев сегодня, впрочем, тоже давили: националисты жгли под их окнами факелы и дымовые шашки. А уже у дома Порошенко радикалы запалили автомобильные покрышки.

Верховная рада вновь продемонстрировала президенту Зеленскому, что делиться с ним властью она не намерена. Депутаты отказались увольнять сразу трех назначенцев Петра Порошенко, в том числе глав МИД и Минобороны. На самих парламентариев сегодня, впрочем, тоже давили: националисты жгли под их окнами факелы и дымовые шашки. А уже у дома Порошенко радикалы запалили автомобильные покрышки.Файеры перед зданием Верховной рады, горящие покрышки перед воротами имения Порошенко. Молодчики забросали территорию дома Порошенко дымовыми шашками и повесили надпись: "Дом Мародера". Накануне журналисты опубликовали расследование, из которого ясно, что к крупным хищениям в оборонном комплексе причастны близкие к Порошенко люди. Военную риторику он пытается поддерживать, даже уйдя с поста президента. Сегодня он отреагировал на сообщения о попытке новой группы по минским переговорам, собранной президентом Зеленским, прекратить огонь в Донбассе."Ничего общего капитуляция с миром не имеет", — заявил Порошенко.Спикер Рады и соратник по новой партии Порошенко Парубий сегодня и вовсе заявил, что готов сорвать этот процесс."Запрет стрелять в ответ — это путь не к миру, это путь к капитуляции. Мы не допустим капитуляцию Украины перед российским агрессором. Я уверен, что украинский президент должен пересмотреть свою позицию и иметь уважение к украинским военным", — говорит Парубий.Насколько серьезно можно воспринимать слова Зеленского о прекращении огня, если сегодня на Донбассе начались танковые учения украинской армии, большой вопрос. Кадры с танками, уходящими за горизонт, сопровождают слова ведущей о высококвалифицированных украинских бойцах."Имитация военных действий на востоке Украины. Командирам и экипажам пришлось постоянно проводить разведку, быстро принимать решения и реагировать на изменение ситуации", — рассказывает ведущая украинского телеканала.Еще одна новость, которая, видимо, должна иллюстрировать мирный настрой новой власти, пришла из Соединенных Штатов. От сенатора, у которого Зеленский просил новое оружие."Он откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и элементарных условиях", — поясняет сенатор Конгресса США от Республиканской партии Роберт Портман.Сегодня выяснилось и то, что Леонид Кучма, которого Зеленский вернул в Минские переговоры, на самом деле не предлагал снимать экономическую блокаду. Об этом ранее заявлял представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик. Кучма считает, что никакой блокады нет."Нет никакой экономической блокады, уважаемые. Почитайте решение СНБО и потом указ Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию разграничения. Какая же это блокада?" – заявил Кучма.Отстраненный Зеленским участник минских переговоров, Виктор Медведчук, продолжит борьбу за мир на Украине."Мирный план-концепция, утвержденный нашей партией, поддержан. И по поводу него выражено согласие обсуждать и договариваться и в Донецке, и в Луганске, и Москве. Ответ остается за Киевом, но этот ответ мы не получили ни от Порошенко, которому не нужен был мир на Донбассе, ему нужна была война, ему не нужны были люди Донбасса, потому что они никогда бы не проголосовали за него. Мы этот ответ не получили и от господина Зеленского и его команды", — пояснил Медведчук.Список партии возглавил нардеп Юрий Бойко. По его словам, "Оппозиционная платформа" будет бороться за отмену закона о языке и закона о декомумнизации, переименование церкви. Действия же нового президента Зеленского фактически который день блокируются Верховной радой. Депутаты, которые во время выступлений с трибуны то друг другу веселые истории рассказывают, то фотографируются, сегодня не проголосовали за предложенную новым президентом отставку главы СБУ Грицака, министра обороны Полторака и министра иностранных дел Климкина.