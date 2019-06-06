Правоохранительные органы Румынии начали расследование и уволили медика одной из больниц после того, как в Сеть попало скандальное видео. На кадрах медик скорой бьет колбасой по лицу пациента, который лежит в кислородной маске и, видимо, находится без сознания.

Правоохранительные органы Румынии начали расследование и уволили медика одной из больниц после того, как в Сеть попало скандальное видео.На кадрах медик скорой бьет колбасой по лицу пациента, который лежит в кислородной маске и, видимо, находится без сознания.При этом медик обзывает пациента "пьяницей", сообщает Daily Mail.Министр внутренних дел Румынии Кармен Дэн, комментируя происшествие, отметила, что подобное поведение одного человека может испортить репутацию как этой больницы, так и сотен медиков, которые достойно выполняют свою работуВ Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Румынии пообещали принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.